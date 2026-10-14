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Главная / Общество /

Неиспользуемые сельхозземли будут изымать даже при обременении ипотекой

Сейчас такие участки непривлекательны для новых покупателей
Татьяна Акиншина
Елена Орехова
Ведомости
Ведомости

У владельцев участков земель сельскохозяйственного назначения, не используемых в течение трех и более лет, хотят изымать их даже при наличии ипотеки – с прекращением залога. Правительство одобрило законопроект с таким содержанием при условии его доработки ко второму чтению в Госдуме. Отзыв опубликован в электронной базе нижней палаты, обратили внимание «Ведомости».

В России с 1990 по 2023 г. площадь земель сельскохозяйственного назначения сократилась почти на 42% – с 639,1 млн до 374 млн га, говорится в пояснительной записке к документу. Для покупателей участки, обремененные ипотекой, непривлекательны – за долги их могут изъять, следует из отзыва правительства. В результате участок может длительное время оставаться неиспользуемым, несмотря на его значимость для развития сельского хозяйства, сказал «Ведомостям» представитель Минсельхоза.

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