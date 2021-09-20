– Смотрите, как устроено. Практически у всех компаний есть R&D-подразделения. Они больше инженерные, меньше научные, т. е. в основном для решения утилитарных задач модернизации технологий под нужды компаний. Но когда компания сталкивается с чем-то новым, что ей необходимо для производства и что как раз не может делать R&D-подразделение, она вынуждена обращаться к академической, поисковой науке с ее фундаментальными знаниями. И именно вот этот стык между наукой и бизнесом, т. е. конкретным применением научных знаний на практике, называется «долиной смерти». Со временем крупные компании все чаще должны будут обращаться к науке, чтобы получать совершенно новые решения, потому что именно они генерируют добавленную стоимость. Как пример: [президент группы «Синара»] Дмитрий Пумпянский создал инжиниринговый центр в Сколкове, где идет разработка уникальных сплавов с участием академической и университетской науки.