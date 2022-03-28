Российский Красный Крест откроет Академию соцпомощи

Российский Красный Крест (РКК) поставил более 550 т гуманитарной помощи беженцам из Донбасса и продолжает эту работу, ведь количество вынужденных переселенцев только увеличивается, рассказал «Ведомостям» председатель организации Павел Савчук. Сейчас самому РКК «жизненно необходима» перезагрузка, и для этого Савчук, ранее получивший опыт организации штабов «Мы вместе» во время пандемии коронавируса, намерен расширить сетку организации и перезапустить ее образовательную программу. В частности, в партнерстве с Медицинским университетом (РНИМУ) им. Пирогова откроет специальную Академию РКК и запустит обучение на базе региональных отделений – как для волонтеров, так и для детей.