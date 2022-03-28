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Российский Красный Крест откроет Академию соцпомощи

Председатель РКК Павел Савчук рассказал «Ведомостям», как организация пытается достичь советских успехов
Анастасия Курилова
Председатель РКК Павел Савчук / Нина Зотина / РИА Новости

Российский Красный Крест (РКК) поставил более 550 т гуманитарной помощи беженцам из Донбасса и продолжает эту работу, ведь количество вынужденных переселенцев только увеличивается, рассказал «Ведомостям» председатель организации Павел Савчук. Сейчас самому РКК «жизненно необходима» перезагрузка, и для этого Савчук, ранее получивший опыт организации штабов «Мы вместе» во время пандемии коронавируса, намерен расширить сетку организации и перезапустить ее образовательную программу. В частности, в партнерстве с Медицинским университетом (РНИМУ) им. Пирогова откроет специальную Академию РКК и запустит обучение на базе региональных отделений – как для волонтеров, так и для детей.

Академия соцпомощи

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных