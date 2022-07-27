«Надо меняться и перестраивать систему образования под новые потребности экономики»Ректор Московского политеха – о болонском процессе и создании собственной инженерной школы
Московский политех, несмотря на отказ России от участия в болонском процессе, пока не планирует переводить все свои образовательные программы на специалитет, пока это больше «бакалаврский вуз», рассказал в интервью «Ведомостям» ректор Московского политехнического университета Владимир Миклушевский. По его словам, форма и содержание образовательных программ согласуются с представителями индустрии – у вуза около 700 партнеров. Сейчас в планах Политеха создание собственной инженерной школы, которая будет разрабатывать собственные гоночные автомобили.
– Я всегда на 100% отдаю себя делу, которым занимаюсь, и не важно, как называется должность. Перед руководителем вуза и главой региона стоят разные задачи. Если говорить про масштаб деятельности, то у ректора, конечно, он меньше. Главный минус работы губернатором, наверное, в том, что очень редко сразу видишь результаты своего труда. А в вузе их можно увидеть очень быстро. И в этом есть свой большой плюс.