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«Надо меняться и перестраивать систему образования под новые потребности экономики»

Ректор Московского политеха – о болонском процессе и создании собственной инженерной школы
Валерия Мишина
Ректор Московского политехнического университета Владимир Миклушевский / Максим Стулов / Ведомости

Московский политех, несмотря на отказ России от участия в болонском процессе, пока не планирует переводить все свои образовательные программы на специалитет, пока это больше «бакалаврский вуз», рассказал в интервью «Ведомостям» ректор Московского политехнического университета Владимир Миклушевский. По его словам, форма и содержание образовательных программ согласуются с представителями индустрии – у вуза около 700 партнеров. Сейчас в планах Политеха создание собственной инженерной школы, которая будет разрабатывать собственные гоночные автомобили.

– На Дальнем Востоке вы работали ректором, потом губернатором. Сейчас вы вновь ректор. Это не самая распространенная карьерная траектория. Масштаб и формат деятельности насколько отличаются?

– Я всегда на 100% отдаю себя делу, которым занимаюсь, и не важно, как называется должность. Перед руководителем вуза и главой региона стоят разные задачи. Если говорить про масштаб деятельности, то у ректора, конечно, он меньше. Главный минус работы губернатором, наверное, в том, что очень редко сразу видишь результаты своего труда. А в вузе их можно увидеть очень быстро. И в этом есть свой большой плюс.

– За Приморским краем сейчас следите?
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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