СМИ узнали о задержании министра здравоохранения Ростовской области
Министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую задержали по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
По информации агентств, дело против Быковской связано с нарушениями антимонопольного законодательства, которые были обнаружены ФАС при проверке закупок по утилизации медицинских отходов. Она не единственный фигурант, ФСБ проводит обыски у других сотрудников министерства.
В октября ФАС завела дело против Минздрава Ростовской области, четырех больниц и компании «Центр 100 Ростов-на-Дону». Ведомство заподозрило их в заключении антиконкурентного соглашения при проведении закупок на оказание услуг по утилизации медотходов в 2017-2018 гг.
В феврале 2017 г. губернатор Ростовской области Василий Голубев и учредитель компании «Центр 100 Ростов-на-Дону» Александр Данченко подписали соглашение о создании системы сбора и обезвреживания медицинских отходов. Объем инвестиций должен был составить 400 млн руб.
Быковская руководит министерством здравоохранения Ростовской области с 2004 г.