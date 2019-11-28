Суд взыскал с Церетели почти 29 млн рублей в пользу мэрии Москвы

Договор аренды был заключен в сентябре 2003 г. Изначально департамент требовал взыскать с Церетели более 55 млн руб. 21,6 млн руб. из этой суммы — долг за аренду со второго квартала 2014 г. по 30 сентября 2017 г. Еще более 33,5 млн руб. — пени со второго квартала 2009 г. по 30 сентября 2017 г. Позже представитель истца сообщил, что Церетели полностью погасил основной долг. Сегодня истец представил новый расчет суммы иска, она составила почти 58 млн руб. пени. Однако суд первой инстанции удовлетворил требования наполовину, пишут «РИА Новости». Решение суда вступит в силу через месяц.