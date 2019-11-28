Суд взыскал с Церетели почти 29 млн рублей в пользу мэрии Москвы
Арбитражный суд Москвы взыскал со скульптора Зураба Церетели 28,9 млн руб. неустойки, сообщает корреспондент «РИА Новости» из зала суда.Судебный спор возник из-за долга скульптора за аренду земельного участка площадью 26900 квадратных метров на Авиамоторной улице. С иском в суд обратился департамент городского имущества Москвы.
Договор аренды был заключен в сентябре 2003 г. Изначально департамент требовал взыскать с Церетели более 55 млн руб. 21,6 млн руб. из этой суммы — долг за аренду со второго квартала 2014 г. по 30 сентября 2017 г. Еще более 33,5 млн руб. — пени со второго квартала 2009 г. по 30 сентября 2017 г. Позже представитель истца сообщил, что Церетели полностью погасил основной долг. Сегодня истец представил новый расчет суммы иска, она составила почти 58 млн руб. пени. Однако суд первой инстанции удовлетворил требования наполовину, пишут «РИА Новости». Решение суда вступит в силу через месяц.
Это не первый иск московских властей к Церетели. В 2015 г. суд обязал скульптора вернуть мастерским на западе Москвы первоначальный вид: город предоставил ему в аренду участок на Брянской улице, где тот создал пристройки и торговые точки. В ноябре 2018 г. суд взыскал с Церетели 522 000 руб., потраченных префектурой на снос этих пристроек.