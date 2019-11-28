Кемеровские власти объяснили покупку новогодней елки за 18 млн рублей
Власти Кемерово объяснили дороговизну новогодней ели, которую установили на главной площади города. Ее стоимость составила почти 18 млн руб., что вызвало возмущение некоторых местных жителей. По словам мэра Кемерово Ильи Середюка, при выборе ели учитывались габариты площади Советов и то, как «елка впишется в пространство».
Кроме того, власти исходили из того, что ель должна «отвечать современным требованиям», добавил Середюк. «Мы не позволили себе приобрести елку вчерашнего поколения. Мы приобрели сегодняшнее поколение, не тратя деньги на крупномасштабность», — цитирует мэра местный портал А42.ru.
Ранее телеканал ОТР обратил внимание, что на портале госзакупок размещены сведения о приобретении кемеровскими властями световой каркасной ели за 18 млн руб. Согласно информации на портале госзакупок, в эту стоимость входит не только сама ель, но и украшения к ней. Тендер выиграла строительная компания «Сибеврострой».
Ель установлена на главной площади Кемерово, она состоит из металлоконструкций и искусственной хвои и представляет собой светящийся конус, украшенный пластиковыми шарами и гирляндами. Судя по описанию в конкурсной документации, высота елки составляет около 20 м, а весит она больше 3,5 т.
Кемеровская елка стоит в три раза дороже «живой» ели на Соборной площади Кремля. В прошлом году монтаж, украшение, обслуживание и демонтаж главной новогодней ели страны обошелся в 6 млн руб., свидетельствуют данные портала госзакупок. Контракт на 2019 г. пока не опубликован.