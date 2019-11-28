Кемеровские власти объяснили покупку новогодней елки за 18 млн рублей

Ель установлена на главной площади Кемерово, она состоит из металлоконструкций и искусственной хвои и представляет собой светящийся конус, украшенный пластиковыми шарами и гирляндами. Судя по описанию в конкурсной документации, высота елки составляет около 20 м, а весит она больше 3,5 т.