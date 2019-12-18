ФСИН: Экс-губернатора Сахалина вернули в СИЗО Южно-Сахалинска из Хабаровска
Экс-губернатор Сахалина Александр Хорошавин находится в следственном изоляторе в Южно-Сахалинске со вчерашнего дня, он прибыл из Хабаровска. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Управления ФСИН России по региону.
«Хорошавин сейчас находится в СИЗО Южно-Сахалинска, он прибыл туда вчера. До этого его местонахождение также было известно, он содержался в хабаровском СИЗО», — сказал собеседник агентства.
Ранее в среду адвокат Хорошавина Евгений Балабас заявил, что родственникам и защите ровно месяц ничего не известно о местонахождении бывшего главы региона. Он рассказал, что 18 ноября Хорошавина вывезли из СИЗО Южно-Сахалинска в неизвестном направлении.
Александр Хорошавин осужден к 13 годам колонии строгого режима по делу о получении взятки, сейчас против него расследуется еще одно дело с 13 эпизодами взяток во время выборных компаний в Южно-Сахалинске.