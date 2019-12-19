РБК сообщил об обысках у экс-директора по инвестициям «Восточного»

Речь идет об уголовном деле о хищении 2,5 млрд руб. у «Восточного». Дело возбудили 13 февраля на основании заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова. По утверждению Юсупова, в 2017 г. его ввели в заблуждение для голосования за отступное соглашение по кредитному договору на 2,5 млрд руб. между банком и Первым коллекторским бюро в 2015 г. По делу проходит основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви и еще пять человек. Всем им предъявлено обвинение в хищении. Калви отрицает вину.