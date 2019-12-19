РБК сообщил об обысках у экс-директора по инвестициям «Восточного»
Обыск начался утром 19 декабря в квартире Цакунова. Его допрашивают в качестве свидетеля по делу основателя Baring Vostok Майкла Калви, рассказал РБК собеседник, знакомый с ходом следственных мероприятий.
Цакунов работал в банке «Восточный экспресс», который переименовали в «Восточный» и объединили с «Юниаструмом» в 2016 г., пишет РБК.
Речь идет об уголовном деле о хищении 2,5 млрд руб. у «Восточного». Дело возбудили 13 февраля на основании заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова. По утверждению Юсупова, в 2017 г. его ввели в заблуждение для голосования за отступное соглашение по кредитному договору на 2,5 млрд руб. между банком и Первым коллекторским бюро в 2015 г. По делу проходит основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви и еще пять человек. Всем им предъявлено обвинение в хищении. Калви отрицает вину.
До уголовного дела Baring Vostok через Evison контролировал «Восточный», но в июне по решению суда Evison продала компании Аветисяна почти 10% акций банка, и контроль перешел к Аветисяну и двум его партнерам – Юсупову и Юрию Данилову.
Сейчас Аветисян и его партнеры судятся в лондонском и российском арбитражах по поводу «Восточного» с Baring Vostok. Фонд ставит в вину противоположной стороне мошенничество и вывод активов из банка, а та, в свою очередь, обвиняет Baring Vostok в невыполнении опциона на акции «Восточного» и хищении средств из банка. 17 декабря Аветисян заявил в интервью РБК о готовности пойти на мировое соглашение в споре.