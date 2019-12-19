СК возбудил уголовное дело после стрельбы возле здания ФСБ в Москве
Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов после стрельбы на Большой Лубянке в Москве.
По данным ФСБ, неизвестный устроил стрельбу около дома №12 на Большой Лубянке вечером 19 декабря. В результате инцидента есть раненые, признала спецслужба, не сообщив о погибших. Личность нападавшего устанавливается, он, по данным ФСБ, был ликвидирован. Пресс-служба Минздрава сообщила, что двое сотрудников ФСБ получили тяжелые ранения и доставлены в НИИ им Склифософского.
По данным агентства городских новостей «Москва» погибли сотрудник ГИБДД и ФСО, телеканал «Москва 24» и Telegram-канал «112» сообщали о троих погибших, Telegram-канал Baza — о четверых жертвах стрельбы.
Территория в районе Лубянской площади и Большой Лубянки оцеплена. Завтра, 20 декабря, в России официально отмечается день работников государственной безопасности.