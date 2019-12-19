СК возбудил уголовное дело после стрельбы возле здания ФСБ в Москве

По данным ФСБ, неизвестный устроил стрельбу около дома №12 на Большой Лубянке вечером 19 декабря. В результате инцидента есть раненые, признала спецслужба, не сообщив о погибших. Личность нападавшего устанавливается, он, по данным ФСБ, был ликвидирован. Пресс-служба Минздрава сообщила, что двое сотрудников ФСБ получили тяжелые ранения и доставлены в НИИ им Склифософского.