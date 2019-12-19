ФСБ сообщила о ликвидации стрелка на Лубянке

В России 20 декабря отмечается День работника органов безопасности. Сегодня по этому случаю в Большом Кремлевском дворце проходит праздничный концерт, на котором присутствует президент Владимир Путин. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о том, что Путину доложено об инциденте на Лубянке.