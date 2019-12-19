ФСБ сообщила о ликвидации стрелка на Лубянке
Неизвестный, устроивший стрельбу на Большой Лубянке в Москве, ликвидирован, передает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Злоумышленник устроил стрельбу около дома № 12 на Большой Лубянке, есть раненые, подтвердили в ФСБ. Информацию о количестве пострадавших и наличии погибших ведомство не раскрывает. По информации ФСБ, сейчас устанавливается личность нападавшего.
Как отмечает «Интерфакс», на данный момент с Лубянской площади эвакуируют пешеходов. Сотрудники правоохранительных органов просят всех в целях безопасности покинуть площадь. Проезд на Лубянскую площадь закрыт со всех сторон. Часть площади оцеплена. По информации RT, спецслужбы считают стрельбу на Лубянке терактом.
Движение в районе Большой Лубянки перекрыто. Выбирайте пути объезда.— ЦОДД (@gucodd) December 19, 2019
Ранее агентство городских новостей «Москва» сообщило о двоих погибших ‒ сотрудниках ГИБДД и ФСО, телеканал «Москва 24» и Telegram-канал «112» ‒ о троих погибших, Telegram-канал Baza ‒ о четверых жертвах стрельбы.
В России 20 декабря отмечается День работника органов безопасности. Сегодня по этому случаю в Большом Кремлевском дворце проходит праздничный концерт, на котором присутствует президент Владимир Путин. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о том, что Путину доложено об инциденте на Лубянке.