Умер режиссер «Приключений Электроника» и «Чародеев» Константин Бромберг

В США на 81-м году жизни умер режиссер фильмов «Приключения Электроника» и «Чародеи» Константин Бромберг, сообщил на странице в Facebook сценарист Михаил Идов. Последние годы Бромберг жил в Детройте (штат Мичиган). Его не стало еще два дня назад, уточнил Идов. По его словам, с режиссером близко общались его родители. «Плотно общались вплоть до последних дней; сам я его видел только пару раз в 90-х, когда еще жил у них в Детройте», отметил Идов.