Умер режиссер «Приключений Электроника» и «Чародеев» Константин Бромберг
В США на 81-м году жизни умер режиссер фильмов «Приключения Электроника» и «Чародеи» Константин Бромберг, сообщил на странице в Facebook сценарист Михаил Идов. Последние годы Бромберг жил в Детройте (штат Мичиган). Его не стало еще два дня назад, уточнил Идов. По его словам, с режиссером близко общались его родители. «Плотно общались вплоть до последних дней; сам я его видел только пару раз в 90-х, когда еще жил у них в Детройте», отметил Идов.
«В США Бромберг ничем связанным с кино не занимался и, кажется, даже не пытался, просто жил», – написал сценарист. По его словам, какое-то время назад Бромберг хотел создать передвижной музей с копиями мировых шедевров, однако эта идея не была воплощена в жизнь.
Константин Бромберг родился 17 октября 1939 г. в Харькове. В 1958–1959 гг. он работал корреспондентом агентства печати «Новости» и режиссером на Воркутинской студии телевидения. В 1965 г. Бромберг окончил в Москве сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. После Бромберг работал режиссером, художественным руководителем студии детских и юношеских фильмов творческого объединения «Экран».
Помимо «Приключений электроника» и «Чародеев» Бромберг снял такие картины, как «Длинный день Кольки Павлюкова» (1968 г.), «Был настоящим трубачом» (1973 г.), «У меня есть лев» (1975 г.). В 1989 г. Бромберг снял три сюжета для киножурнала «Ералаш». В 1990-х гг. он руководил студией детских фильмов «Юнтелефильм».