Коалы могут оказаться под угрозой исчезновения из-за пожаров в Австралии
Пожары в Австралии нанесли значительный ущерб популяции коал, эти животные могут даже получить статус «под угрозой исчезновения». Об этом сообщает Sydney Morning Herald со ссылкой на министра окружающей среды Австралии Сьюзан Лей.
Пока власти не оценивали точное количество пострадавших животных. Только на северном побережье одного из штатов могло быть уничтожено до 30% коал, приводила The Guardian ранее слова Лей. Кроме того, многим животным требуется лечение.
Всего от пожаров могли погибнуть миллиарды животных, восстановление флоры и фауны Австралии потребует беспрецедентных мер, отмечает Sydney Morning Herald. Местное правительство уже сообщило о выделении $50 млн на эти меры.
Сильные пожары охватили южное и восточное побережья Австралии еще в октябре. До сих пор справиться с ними так и не удалось.