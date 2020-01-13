Общество

Безоса раскритиковали за пожертвование Amazon для Австралии

Ведомости

Основателя и гендиректора онлайн-ритейлера Amazon Джеффа Безоса раскритиковали после его сообщения о пожертвовании на борьбу с пожарами в Австралии, сообщает телеканал CNBС. На своей странице в Instagram Безос написал, что Amazon пожертвует $690 000.

Возмущение пользователей вызвал тот факт, что Безос пожертвовал деньги компании, а не собственные. Также критике подверглась сумма пожертвования. Некоторые посчитали, что она слишком мала, учитывая доходы предпринимателя. Связаться с представителем Amazon телеканалу не удалось.

Безос занимает первую строчку рейтинга богатейших людей мира по версии Forbes. Его состояние оценивается в $131 млрд. Рыночная капитализация Amazon составляет более $930 млрд.

Сильные пожары охватили южное и восточное побережья Австралии еще в октябре. До сих пор справиться с ними так и не удалось.

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