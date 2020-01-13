Безоса раскритиковали за пожертвование Amazon для Австралии

Основателя и гендиректора онлайн-ритейлера Amazon Джеффа Безоса раскритиковали после его сообщения о пожертвовании на борьбу с пожарами в Австралии, сообщает телеканал CNBС. На своей странице в Instagram Безос написал, что Amazon пожертвует $690 000.