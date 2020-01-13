«Барселона» сменила главного тренера посреди сезона впервые за 17 лет
Футбольный клуб «Барселона» объявила о смене главного тренера команды. Эрнесто Вальверде на этом посту заменит Кике Сетьен, сообщается на сайте клуба.
Впервые за 17 лет смена тренера происходит во время сезона. 61-летний Кике Сетьен подписал контракт сроком до 30 июня 2022 год. В сообщении клуба он назван «одним из самых опытных тренеров в испанском футболе». «Как тренер, Сетьен играл против "Барсы" семь раз, с шестью поражениями и одной победой», — уточняется на сайте.
Клуб объявил об увольнении Вельвердо по достижении соглашения сторон и выразил благодарность «за его профессионализм, преданность делу, самоотверженность и всегда позитивное отношение». Эрнесто Вальверде стал главным тренером «Барселоны» в мае 2017 года.
При нем команда дважды выиграла чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны. В текущем сезоне после 19 туров каталонцы лидируют с 40 очками. Из 163 официальных матчей под его тренерством выиграно 108 (66,25%), 35 сыграно в ничью (21,47%), в 20 (12,26%) команда потерпела поражение.
В ходе сезона 2003 года «Барселона» сменила главного тренера Луи ван Гала на Радомира Антича.