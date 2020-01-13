«Барселона» сменила главного тренера посреди сезона впервые за 17 лет

Впервые за 17 лет смена тренера происходит во время сезона. 61-летний Кике Сетьен подписал контракт сроком до 30 июня 2022 год. В сообщении клуба он назван «одним из самых опытных тренеров в испанском футболе». «Как тренер, Сетьен играл против "Барсы" семь раз, с шестью поражениями и одной победой», — уточняется на сайте.