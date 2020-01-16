СКР возбудил дело о покушении на убийство после стрельбы в суде в Новокузнецке

По данным СКР, 45-летний мужчина в здании мирового суда выстрелил из ружья в судебного пристава и женщину-свидетеля. Пристав, который остановил стрелка на входе в здание, от полученных ран скончался в автомобиле скорой помощи. Женщина, в которую задержанный выстрелил в кабинете суда, госпитализирована в тяжелом состоянии.