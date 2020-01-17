В «Шереметьево» заработали комнаты для курения
В аэропорту «Шереметьево» заработали первые комнаты для курения, сообщил журналистам гендиректор аэропорта Михаил Василенко. Он уточнил, что они появились в бизнес-залах, а к лету будут восстановлены во всех терминалах.
В конце 2019 г. президент России Владимир Путин подписал закон, который вернул возможность оборудования изолированных помещений для курения в аэропортах. В 2013 г. в России был принят антитабачный закон, запрещающий курение в общественных местах, в том числе и аэропортах.
Согласно новому закону комнаты для курения могут находиться в аэропортах в залах ожидания для зарегистрированных пассажиров и в зонах для пассажиров, следующих транзитом. При этом они не должны быть видны из других помещений.