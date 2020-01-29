«Уральские авиалинии» отменили рейсы из Екатеринбурга в Европу из-за коронавируса
«Уральские авиалинии» отменила перелеты из Екатеринбурга в Мюнхен, Париж и Рим из-за эпидемиологической ситуации в Китае, сообщается на сайте авиаперевозчика. Компания объяснила, что на этих направлениях традиционно присутствуют туристические группы из Китая. Клиенты, купившие билеты, могут или вернуть билеты, или выбрать маршруты с трансферами через аэропорты Москвы и Праги.
Это первый случай, когда российская авиакомпания отменила рейсы в Европу из-за нового коронавируса.
Авиаперевозчик также приостановил полеты в Японию по направлению Владивосток – Саппоро. В понедельник, 27 января, «Уральские авиалинии» отменили рейс на остров Хайнань. Несмотря на отмену этого и других рейсов в Китай, лайнеры «Уральских авиалиний» продолжат полеты в Пекин и Харбин. Ограничения продлятся до конца зимней полетной программы.
Коронавирус нового типа, распространившийся из китайского города Ухань, поразил 6 059 человек, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные мировых служб здравоохранения. Число смертей от заболевания, вызванного вирусом, достигло 132. За последние 12 часов о новых случаях заболевания сообщили врачи Франции, Германии и ОАЭ. В России к настоящему времени случаев заболевания коронавирусом официально не обнаружено. В начале недели премьер Михаил Мишустин объявил о создании федерального оперативного штаба, а мэр Москвы Сергей Собянин – штаба городского значения. Оба органа будут наблюдать за эпидемиологической обстановкой.