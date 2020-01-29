«Уральские авиалинии» отменили рейсы из Екатеринбурга в Европу из-за коронавируса

Коронавирус нового типа, распространившийся из китайского города Ухань, поразил 6 059 человек, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные мировых служб здравоохранения. Число смертей от заболевания, вызванного вирусом, достигло 132. За последние 12 часов о новых случаях заболевания сообщили врачи Франции, Германии и ОАЭ. В России к настоящему времени случаев заболевания коронавирусом официально не обнаружено. В начале недели премьер Михаил Мишустин объявил о создании федерального оперативного штаба, а мэр Москвы Сергей Собянин – штаба городского значения. Оба органа будут наблюдать за эпидемиологической обстановкой.