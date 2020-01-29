Присяжные оправдали экс-владельца «Меньшевика» Аверьянова по делу об убийстве
Коллегия присяжных в Мосгорсуде признала бывшего владельца кондитерской фабрики «Меньшевик» Илью Аверьянова невиновным в убийстве охранника предприятия Алексея Осипова в декабре 2017 г. Он освобожден в зале суда, сообщает ТАСС.
Коллегия посчитала недоказанным, что Аверьянов убил Осипова, чтобы помешать работе судебных приставов. Вопрос о причастности бизнесмена к убийству перед присяжными не ставился, пишет ТАСС. Также присяжные признали Аверьянова невиновным в причинении тяжкого вреда здоровью. Следствие считает, что в июне 2016 г. предприниматель избил возле фабрики прохожего, поджигавшего тополиный пух. Он посчитал, что тот хочет сжечь предприятие. Теперь действия Аверьянова будет квалифицировать судья Андрей Суворов.
Стрельба произошла на фабрике «Меньшевик» в Москве 27 декабря. Бывший совладелец Аверьянов в ходе конфликта застрелил охранника фабрики, после чего скрылся. Он был задержан на противоположном конце Москвы – на улице Правды, на складе бывшей типографии газеты «Правда». На допросе заявил, что применил против рейдерского захвата фабрики карабин в качестве самообороны. По его словам, это произошло после того, как захватчики стали угрожать огнестрельным оружием.