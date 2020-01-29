Присяжные оправдали экс-владельца «Меньшевика» Аверьянова по делу об убийстве

Стрельба произошла на фабрике «Меньшевик» в Москве 27 декабря. Бывший совладелец Аверьянов в ходе конфликта застрелил охранника фабрики, после чего скрылся. Он был задержан на противоположном конце Москвы – на улице Правды, на складе бывшей типографии газеты «Правда». На допросе заявил, что применил против рейдерского захвата фабрики карабин в качестве самообороны. По его словам, это произошло после того, как захватчики стали угрожать огнестрельным оружием.