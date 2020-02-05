В Стамбуле пассажирский самолет разбился об ограждение после посадки
В аэропорту имени Сабихи Гёкчен Стамбула Boeing 738 после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на три части, сообщает CNN Turk. По данным телеканала, на борту находились 171 пассажир и шесть членов экипажа. Никто из них не погиб. По последним данным, 52 человека госпитализированы.
Лайнер принадлежит авиакомпании Pegasus Airlines. Он выполнял рейс из турецкого Измира в Стамбул. Самолет получил сильные повреждения, всех пассажиров эвакуировали.
По предварительным данным, причина случившегося – сильный ветер при заходе на посадку. После аварии в аэропорту временно приостановлены вылеты, генпрокуратура Стамбула начала расследование случившегося, сообщает NTV.
:red_circle: A passenger Boeing 737 gets off the runway at Istanbul's Sabiha Gökçen Airport.— air plus news (english) (@airplusnews_EN) February 5, 2020
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