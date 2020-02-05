В Стамбуле пассажирский самолет разбился об ограждение после посадки

В аэропорту имени Сабихи Гёкчен Стамбула Boeing 738 после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на три части, сообщает CNN Turk. По данным телеканала, на борту находились 171 пассажир и шесть членов экипажа. Никто из них не погиб. По последним данным, 52 человека госпитализированы.