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В Стамбуле пассажирский самолет разбился об ограждение после посадки

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В аэропорту имени Сабихи Гёкчен Стамбула Boeing 738 после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на три части, сообщает CNN Turk. По данным телеканала, на борту находились 171 пассажир и шесть членов экипажа. Никто из них не погиб. По последним данным, 52 человека госпитализированы.

Лайнер принадлежит авиакомпании Pegasus Airlines. Он выполнял рейс из турецкого Измира в Стамбул. Самолет получил сильные повреждения, всех пассажиров эвакуировали.

По предварительным данным, причина случившегося – сильный ветер при заходе на посадку. После аварии в аэропорту временно приостановлены вылеты, генпрокуратура Стамбула начала расследование случившегося, сообщает NTV.

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