Самолет Utair совершил жесткую посадку в Коми
Пассажирский Boeing совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска (Республика Коми), сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники. При посадке самолет ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу. По предварительным данным, пострадавших нет. На борту находились 100 человек.
На фотографиях и видеозаписях, появившихся в социальных сетях, видно, что речь идет о самолете авиакомпании Utair. Самолет приземлился на брюхо и проехал так какое-то время по взлетно-посадочной полосе. Пассажирам, выбираясь из самолета, пришлось съезжать по крыльям, несколько человек упали.
Пожара на борту удалось избежать, но самолет получил значительные повреждения. У него разрушены задние шасси, повреждены фюзеляж и крылья.
Росавиация подтвердила «Интерфаксу» жесткую посадку самолета, летевшего из Москвы в Усинск. По данным ведомства, у лайнера перед посадкой возникли проблемы с шасси. Пассажиры были высажены штатно, добавила Росавиация. Степень повреждения самолета устанавливается.
Источник агентства рассказал, что рассматривается несколько возможных причин аварии, в том числе отказ техники и ошибка экипажа в условиях сильного бокового ветра.