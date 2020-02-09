Самолет Utair совершил жесткую посадку в Коми

На фотографиях и видеозаписях, появившихся в социальных сетях, видно, что речь идет о самолете авиакомпании Utair. Самолет приземлился на брюхо и проехал так какое-то время по взлетно-посадочной полосе. Пассажирам, выбираясь из самолета, пришлось съезжать по крыльям, несколько человек упали.