Boeing 747 долетел из Нью-Йорка в Лондон за рекордно короткое время

Издание уточняет, что рейсы, выполняемые на сверхзвуковых самолета Concorde могли долететь от Нью-Йорка до Лондона менее чем за три часа. В то же время воздушные суда, летевшие из Лондона в Нью-Йорк увеличили из-за шторма время полет почти на полтора часа. Они долетали до Нью-Йорка за 7, 5 часа при обычном времени в 6 часов 13 минут.