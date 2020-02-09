Boeing 747 долетел из Нью-Йорка в Лондон за рекордно короткое время
Самолет Boeing 747 совершил рейс Нью-Йорк-Лондон за рекордно короткое время — 4 часа 56 минут. Причиной стал сильный попутный штормовой ветер, сообщила The Independent.
По данным издания, самолет British Airways из сильного ураганного ветра, развил максимальную скорость, до 825 миль в час, или 1327 км в час. Два самолета Virgin Atlantic, совсем немного отстали от Boeing, добавляет издание. Все они преодолели расстояние до Лондона быстрее, чем самолет Norwegian в январе 2018 г. Тогда он пролетел через океан за 5 часов 46 минут.
Издание уточняет, что рейсы, выполняемые на сверхзвуковых самолета Concorde могли долететь от Нью-Йорка до Лондона менее чем за три часа. В то же время воздушные суда, летевшие из Лондона в Нью-Йорк увеличили из-за шторма время полет почти на полтора часа. Они долетали до Нью-Йорка за 7, 5 часа при обычном времени в 6 часов 13 минут.
British Airways считает приоритетом безопасность, а не рекорды скорости, отметили в авиакомпании. Ее представитель добавил, что подготовка пилотов позволила им совершить полет на высокой скорости, используя погодные условия. Из-за шторма в Великобритании приостановили работу поезда, отменены рейсы в аэропортах. Спортивные мероприятия переносятся на другие даты. Шторм считается самым сильным за последние семь лет у берегов Великобритании,