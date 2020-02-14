УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от участия в еврокубках на два сезона

Клуб также обязан выплатить штраф в размере 30 млн евро. «Манчестер сити» имеет право обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). Таким образом, английский клуб не сможет выступать в Лиге чемпионов и Лиге Европы в сезонах-2020/21 и 2021/22.