УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от участия в еврокубках на два сезона
Европейская федерация футбола (УЕФА) отстранила английский футбольный клуб «Манчестер сити» от участия в еврокубках на два сезона из-за нарушения правил финансового «фэйр-плей» — клуб уличен в завышении дохода от спонскорских контрактов, сообщает пресс-служба УЕФА.
Клуб также обязан выплатить штраф в размере 30 млн евро. «Манчестер сити» имеет право обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). Таким образом, английский клуб не сможет выступать в Лиге чемпионов и Лиге Европы в сезонах-2020/21 и 2021/22.
«Манчестер сити» входит в список самых богатейших футбольных клубов мира. В чемпионате Англии он занимает второе место в турнирной таблице, набрав 51 очко в 25 матчах.