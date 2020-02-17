Автор монумента князю Владимиру поставит у Кремля памятник ЧМ-2018

Щербаков в эфире телеканала «Дождь» в понедельник, 17 февраля, пояснил, что скульптура будет «не фигуративная, а символическая и беспредметная» и правильнее ее называть не памятником, а памятным знаком. Центральной частью памятного знака станет летящий мяч, а на траектории его полета будут написаны страны, принявшие участие в ЧМ-2018. Также памятный знак будет включать эмблему ЧМ-2018 и фрагмент футбольных трибун, на которых будут написаны города, где проходили игры. «Общее состояние, пафос [памятного знака] – радость, энергия футбола», – пояснил скульптор.