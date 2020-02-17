Автор монумента князю Владимиру поставит у Кремля памятник ЧМ-2018
Мастерская скульптора Салавата Щербакова ООО «Александрия» победила в конкурсе на право установки памятного знака на Никольской улице о чемпионате мира по футболу в России в 2018 г. Согласно протоколу подведения итогов открытого конкурса, «Александрия» выполнит работу за 5,7 млн руб. Памятный знак планируется установить у дома № 6 по Никольской улице, примерно в двухстах метрах от Красной площади. Первым о результатах конкурса сообщило агентство «Москва».
Щербаков в эфире телеканала «Дождь» в понедельник, 17 февраля, пояснил, что скульптура будет «не фигуративная, а символическая и беспредметная» и правильнее ее называть не памятником, а памятным знаком. Центральной частью памятного знака станет летящий мяч, а на траектории его полета будут написаны страны, принявшие участие в ЧМ-2018. Также памятный знак будет включать эмблему ЧМ-2018 и фрагмент футбольных трибун, на которых будут написаны города, где проходили игры. «Общее состояние, пафос [памятного знака] – радость, энергия футбола», – пояснил скульптор.
Щербаков также не исключил, что в памятном знаке будет отражена «атмосфера любви», царившая на Никольской улице в дни ЧМ-2018, и «фрагмент кокошника». Щербаков уточнил, что пока готов только эскизный проект памятного знака, в ближайшее время начнется «профессиональная работа» по подготовке рабочего проекта.
Салават Щербаков – один из самых востребованных скульпторов у российских властей. Например, он автор 17-метрового памятника князю Владимиру на Боровицкой площади, памятника конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову на Садовом кольце и памятника Петру Столыпину у Дома правительства.
Примыкающая к Красной площади Никольская улица была одним из центров общения болельщиков в Москве в дни чемпионата мира по футболу в России в 2018 г.