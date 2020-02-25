Умер последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов

Язов был последним из военачальников, кому присвоили звание «маршал Советского Союза». Во время Великой Отечественной войны он участвовал в обороне Ленинграда, был дважды ранен. Награжден орденом Красной Звезды. С 1987 по 1991 г. был министром обороны СССР. В 1988–1989 гг. осуществлял вывод советских войск из Афганистана. По его приказу в августе 1991 г. в Москву были введены танки. После Язов был арестован и обвинен в госизмене, в 1994 г. реабилитирован.