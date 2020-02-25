Бывшего руководителя ФСИН Реймера освободили условно-досрочно

Александр Реймер руководил ФСИН с августа 2009 по июнь 2012 г. После его отставки начались проверки закупок ведомством электронных браслетов по завышенным ценам. Реймера и его заместителя Николая Криволапова обвинили в хищении 2,2 млрд руб. бюджетных средств, выделенных на покупку электронных браслетов. По версии следствия, за помощь в хищении денег на закупках Реймер получил 140 млн руб. наличными. В августе 2018 г. Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил иск ФСИН о взыскании с Реймера и двух его подчиненных 2,249 млрд руб. солидарно.