Бывшего руководителя ФСИН Реймера освободили условно-досрочно
Центральный районный суд Калининграда удовлетворил ходатайство бывшего руководителя Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) Александра Реймера об условно-досрочном освобождении, сообщает «Интерфакс» о вынесенном 20 февраля решении. В июне 2017 г. суд Москвы признал Реймера виновным в мошенничестве на 1,3 млрд руб. при закупке электронных браслетов. Его приговорили к восьми годам колонии общего режима и штрафу в 800 000 руб. В мае 2019 г. калининградский суд отказался выпускать Реймера по УДО.
Александр Реймер руководил ФСИН с августа 2009 по июнь 2012 г. После его отставки начались проверки закупок ведомством электронных браслетов по завышенным ценам. Реймера и его заместителя Николая Криволапова обвинили в хищении 2,2 млрд руб. бюджетных средств, выделенных на покупку электронных браслетов. По версии следствия, за помощь в хищении денег на закупках Реймер получил 140 млн руб. наличными. В августе 2018 г. Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил иск ФСИН о взыскании с Реймера и двух его подчиненных 2,249 млрд руб. солидарно.
В феврале 2019 г. бывший начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале Чертановского суда Москвы после оглашения приговора по делу о вымогательстве 10 млн руб. у бывшего замдиректора ФСИН Александра Сапожникова. Суд приговорил Свиридова к трем годам колонии строгого режима. По данным РБК, Свиридов страдал неизлечимым онкологическим заболеванием.