В закрытом на карантин отеле на Тенерифе есть россияне

По меньшей мере двое россиян находятся в испанском отеле, который был помещен на карантин после выявления у одного из постояльцев нового коронавируса, сообщил ТАСС почетный консул России на Канарских островах Гонсало Парада. По его словам, в отель H10 Costa Adeje Palace, расположенный на юге острова Тенерифе, 21 февраля прибыла пара граждан России, которые собирались уехать 29 февраля. Есть ли еще россияне среди постояльцев закрытого на карантин отеля, пока не известно, уточнил Парада.