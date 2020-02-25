В закрытом на карантин отеле на Тенерифе есть россияне
По меньшей мере двое россиян находятся в испанском отеле, который был помещен на карантин после выявления у одного из постояльцев нового коронавируса, сообщил ТАСС почетный консул России на Канарских островах Гонсало Парада. По его словам, в отель H10 Costa Adeje Palace, расположенный на юге острова Тенерифе, 21 февраля прибыла пара граждан России, которые собирались уехать 29 февраля. Есть ли еще россияне среди постояльцев закрытого на карантин отеля, пока не известно, уточнил Парада.
25 февраля власти Испании ввели карантин в отеле, где остановился заразившийся коронавирусом 60-летний врач из Италии. Он жил в отеле вместе с женой в течение недели. По данным местных СМИ El Pais и Diario de Avisos, в гостинице проживают около тысячи человек, теперь им запрещено покидать здание. Заболевшего туриста из Италии госпитализировали.
За последние несколько дней в Италии резко выросло число заболевших новым типом коронавирусной инфекции, зарегистрированы шесть случаев смерти от Covid-19. Власти страны вводят экстренные меры по борьбе с распространением заболевания в населенных пунктах провинций Ломбардия и Венето. Вспышка коронавирусной инфекции нового типа началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Хубэй. По данным на 25 февраля, число подтвержденных случаев заражения превысило 80 тыс. человек.