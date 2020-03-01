Лувр временно закрылся из-за коронавируса
Французский Лувр, самый посещаемый музей планеты, 1 марта не открылся из-за того, что сотрудники проводят совещание, на котором обсуждается ситуация с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении галереи в Twitter.
Когда музей может быть открыт, в сообщении не уточняется. Представители Лувра извинились перед посетителями за доставленные неудобства и пообещали оперативно сообщать о развитии ситуации.
Вспышка коронавирусной инфекции нового типа началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Хубэй. Помимо Китая случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы еще в 61 стране. Согласно последним данным, заразились почти 87 000 человек, более 2800 скончались. Во Франции зафиксировано около 100 заболевших.