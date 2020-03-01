Лувр временно закрылся из-за коронавируса

Вспышка коронавирусной инфекции нового типа началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Хубэй. Помимо Китая случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы еще в 61 стране. Согласно последним данным, заразились почти 87 000 человек, более 2800 скончались. Во Франции зафиксировано около 100 заболевших.