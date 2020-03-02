За пределами Китая коронавирусом заразились свыше 7 тысяч человек

По данным отчета, темпы заболевания выше всего в Южной Корее, там за последние сутки добавилось 586 заболевших, 240 новых случаев заболевания зафиксировано в Италии, 205 — в Иране. Вспышки заболеваний в этих странах начались в последней декаде февраля. За пределами Китая за последние сутки умерли от инфекции 18 человек, всего от коронавируса вне КНР погибли 104 человека.