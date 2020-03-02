За пределами Китая коронавирусом заразились свыше 7 тысяч человек
Количество заболевших коронавирусной инфекцией за пределами Китая за последние сутки составило 7169 человек, за 1 марта количество случаев заражения выросло на 1160. Об этом сообщается в регулярном отчете Всемирной организации здравоохранения.
По данным отчета, темпы заболевания выше всего в Южной Корее, там за последние сутки добавилось 586 заболевших, 240 новых случаев заболевания зафиксировано в Италии, 205 — в Иране. Вспышки заболеваний в этих странах начались в последней декаде февраля. За пределами Китая за последние сутки умерли от инфекции 18 человек, всего от коронавируса вне КНР погибли 104 человека.
Список стран, где отмечены случаи коронавирусной инфекции за сутки вырос на пять позиций, среди «новичков» списка — Монако, Азербайджан, Эквадор, Катар и Ирландия. Всего стран, куда уже пришла болезнь, — 58.
По данным отчета ВОЗ, во всем мире коронавирусом заразились 87 137 человек, 79 968 из них — в Китае. Вспышка коронавирусной инфекции нового типа началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Хубэй.