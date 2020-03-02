Больше 80 тысяч человек заболели коронавирусной инфекцией в Китае

За последние сутки в Китае прибавилось 202 случая заражения коронавирусом 2019-nCoV, умерло от него 42 заболевших. За сутки выздоровели 2 837 человек, всего за время с начала эпидемии вылечили 44 462 человека, под контролем врачей находится более 46 тысяч человек.