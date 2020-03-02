Больше 80 тысяч человек заболели коронавирусной инфекцией в Китае
Число заболевшие коронавирусной инфекцией (Covid-19) в материковом Китае составило 80 026 человек. Число жертв заболевания достигло 2912, об этом говорится в очередном отчете госкомиссии по здравоохранению КНР.
За последние сутки в Китае прибавилось 202 случая заражения коронавирусом 2019-nCoV, умерло от него 42 заболевших. За сутки выздоровели 2 837 человек, всего за время с начала эпидемии вылечили 44 462 человека, под контролем врачей находится более 46 тысяч человек.
Вспышка коронавирусной инфекции нового типа началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Хубэй. Случаи заражения зарегистрированы в 58 странах мира, на 1 марта заразились более 88 тыс. человек, по данным Всемирной организации здравоохранения. Количество заболевших за пределами Китая за последние сутки составило 7 169 человек, за 1 марта количество случаев заражения выросло на 1 160.
Темпы заболевания выше всего в Южной Корее, там за последние сутки добавилось 586 заболевших, 240 новых случаев заболевания зафиксировано в Италии, 205 — в Иране. Вспышки заболеваний в этих странах начались в последней декаде февраля. За пределами Китая за последние сутки умерли от инфекции 18 человек, всего от коронавируса вне КНР погибли 104 человека.