Россия впервые примет финал Суперкубка УЕФА в 2023 году

Суперкубок УЕФА разыгрывается между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы. В 2008 г. Москва принимала финал Лиги чемпионов, а в 1999-м — финал Кубка УЕФА (предшественника Лиги Европы). В сентябре прошлого года Санкт-Петербург получил право провести финал Лиги чемпионов в 2021 г. Помимо мест проведения ключевых матчей до 2023 г., исполнительный комитет утвердил регламенты проведения Суперкубка-2020, Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2020/21 и других мероприятий в этом сезоне.