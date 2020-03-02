Россия впервые примет финал Суперкубка УЕФА в 2023 году
Матч за Суперкубок УЕФА в 2023 г. пройдет на стадионе «Казань Арена» в России, передает сайт УЕФА решение исполнительного комитета.
В 2019 г. Казань подала заявку на проведение Суперкубка, крайний срок подачи заявки был 28 октября, сообщали «РИА Новости» со ссылкой на министра спорта Татарстана Владимира Леонова. В числе претендентов на право проведения матча в 2023 г. была столица Албании Тирана, однако федерация футбола Албании сняла кандидатуры на 2022 и 2023 г. перед голосованием.
Суперкубок УЕФА разыгрывается между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы. В 2008 г. Москва принимала финал Лиги чемпионов, а в 1999-м — финал Кубка УЕФА (предшественника Лиги Европы). В сентябре прошлого года Санкт-Петербург получил право провести финал Лиги чемпионов в 2021 г. Помимо мест проведения ключевых матчей до 2023 г., исполнительный комитет утвердил регламенты проведения Суперкубка-2020, Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2020/21 и других мероприятий в этом сезоне.