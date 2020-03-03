Росздравнадзор разделит клиники на три уровня со специальными знаками
Росздравнадзор в регионах разделит больницы и поликлиники на три уровня и будет присваивать им специальные информационные знаки, которые разместят на зданиях. Оценка медицинских учреждений с присвоением знака, подтверждающего уровень клиники, будет проводиться раз в три года специальной комиссией, сообщает «Российская газета» со ссылкой на разъяснения Минздравом проекта приказа, вынесенного на обсуждение.
Планируется разделить медицинские учреждения на три уровня, в зависимости от соответствия их 22 критериям. К первому уровню отнесут клиники, соблюдающие 8 критериев, ко второму — от 15 до 18, к третьему — от 19. В Минздраве пояснили, что такая система уровней поможет совершенствованию медицинской помощи в больницах и поликлиниках и повысит удовлетворенность граждан ее доступностью и качеством. Итогом оценки станет присвоение медучреждению специального информационного знака соответствия.
Он будет размещаться непосредственно у входа в здание или на его входных дверях, а также на официальном сайте медицинской организации. В середину знака поместят надпись с указанием уровня, в левый нижний угол — информация о названии организации и уникальный идентификационный номер в форме QR-кода. Посетители смогут проверять информацию, считывая ее с помощью смартфонов.
В российском здравоохранении принята и действует трехуровневая система оказания медицинской помощи. Первый уровень — первичная медико-санитарная помощь со специализированной, второй уровень — оказание специализированной медицинской помощи, третий — высокотехнологическая медицинская помощь.