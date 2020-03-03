Росздравнадзор разделит клиники на три уровня со специальными знаками

Росздравнадзор в регионах разделит больницы и поликлиники на три уровня и будет присваивать им специальные информационные знаки, которые разместят на зданиях. Оценка медицинских учреждений с присвоением знака, подтверждающего уровень клиники, будет проводиться раз в три года специальной комиссией, сообщает «Российская газета» со ссылкой на разъяснения Минздравом проекта приказа, вынесенного на обсуждение.