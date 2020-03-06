Суд взыскал 1,4 млрд рублей с бывшего мэра Владивостока и его структур

Пушкарев руководил Владивостоком с мая 2008 г. по ноябрь 2017 г. В апреле 2019 г. он был приговорен к 15 годам колонии и штрафу в 500 млн рублей по делу о коррупции. По версии следствия, мэр Владивостока с 2008 по 2015 гг. помогал определенным компаниям выигрывать государственные контракты на строительстсво и ремонт дорог. В числе бенефициаров коррупционной схемы было предприятие «Востокцемент», которое после вступления Игоря Пушкарева в должность мэра было переоформлено на его брата.