ФСИН приостановила все свидания с заключенными из-за коронавируса
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) объявила о приостановке всех свиданий с заключенными из-за рисков распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. Когда ограничение будет снято, не уточняется.
Также в учреждения ведомства запрещен допуск посетителей и сотрудников с повышенной температурой тела и тех, кто в течение последних 14 дней прибыл из стран с неблагополучной ситуацией с распространением вируса.
В России, по последним данным на 18 марта, число заболевших коронавирусом увеличилось до 147 человек, выявлено 33 новых случая, из них 31 случай зарегистрирован в Москве, сообщил оперативный штаб.