В Петербурге запретили развлекательные мероприятия на более чем 50 человек

Режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса был установлен в Санкт-Петербурге 13 марта. Новый приказ расширяет запреты, вводимые в городе. С 19 марта запрещаются мероприятия в музеях, зоопарках, театрах и кино, связанные с их посещением, а с текущего момента до 30 апреля – все спортивные, зрелищные и публичные мероприятия. Правительство рекомендует воздержаться от поездок в Санкт-Петербург или через его территорию, а также рекомендует людям старше 65 лет отказаться от посещения общественных мест.