В Петербурге запретили развлекательные мероприятия на более чем 50 человек
Власти Санкт-Петербурга сократили разрешенное число участников развлекательных мероприятий на время борьбы с распространением коронавируса – с 1000 человек до 50. Постановление правительства Петербурга опубликовано на сайте правительства города. Запрет устанавливается с открытой датой.
Режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса был установлен в Санкт-Петербурге 13 марта. Новый приказ расширяет запреты, вводимые в городе. С 19 марта запрещаются мероприятия в музеях, зоопарках, театрах и кино, связанные с их посещением, а с текущего момента до 30 апреля – все спортивные, зрелищные и публичные мероприятия. Правительство рекомендует воздержаться от поездок в Санкт-Петербург или через его территорию, а также рекомендует людям старше 65 лет отказаться от посещения общественных мест.
Всего в мире выявлено более 179 000 случаев заболевания COVID-19, вызванног коронавирусом нового типа., из них более 7400 случаев закончились летальным исходом, сообщала Всемирная организация здравоохранения 17 марта. В России к 18 марта зафиксировано 147 случаев заболевания, в Санкт-Петербурге диагноз был подтвержден у шести человек.