«Ташир» сделает онлайн-консультацию по коронавирусу бесплатной
Сервис «Онлайн Доктор» (проект группы «Ташир» и ООО «Мобильные Медицинские Технологии») открывает бесплатный доступ к онлайн-консультациям по коронавирусу для всех россиян, сообщает пресс-служба группы компаний «Ташир». С помощью круглосуточного онлайн-сервиса граждане смогут получить консультации квалифицированных врачей, практикующих в лицензированных клиниках и научно-практических медицинских центрах. Специалисты также смогут общаться между собой для профилактики, диагностики и определения лечения пациентов.
Бесплатные консультации будут касаться профилактики коронавируса и необходимых мер для пациента на карантине или в случае появления одного из симптомов болезни. Указания будут даваться на основе предписаний Минздрава и Роспотребнадзора. «Онлайн Доктор» уже активно оказывает всем нуждающимся медицинскую и психологическую поддержку по вопросам коронавируса, с 19 марта эта услуга будет бесплатной, отмечается в сообщении.
Сервис «Онлайн Доктор» существует с 2015 года, и за это время было оказано порядка 100 000 консультаций, рассказал генеральный директор ММТ Денис Юдчиц. «На фоне рекомендаций ограничения посещений общественных мест бесплатная онлайн-консультация станет одним из решений, которое поможет уменьшить контакт с внешним миром и, в случае тяжелой формы болезни или карантина, отслеживать состояние здоровья пациента», сказал он.
В России на момент публикации выявлено 147 случаев заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа. В мире число инфицированных превысило 200 000 человек, из которых более 8 000 скончались.