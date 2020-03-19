«Ташир» сделает онлайн-консультацию по коронавирусу бесплатной

Бесплатные консультации будут касаться профилактики коронавируса и необходимых мер для пациента на карантине или в случае появления одного из симптомов болезни. Указания будут даваться на основе предписаний Минздрава и Роспотребнадзора. «Онлайн Доктор» уже активно оказывает всем нуждающимся медицинскую и психологическую поддержку по вопросам коронавируса, с 19 марта эта услуга будет бесплатной, отмечается в сообщении.