«Открытие» объявило о кредитных каникулах для бизнеса

Коронавирус в России отмечен у 658 человек, суточный прирост к 25 марта достиг рекордного значения в 163 человека. В Москве диагноз COVID-19 отмечен у 410 человек. 25 марта президент Владимир Путин выступит с обращением к нации по поводу распространения вируса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявлял, что оно начнется в 15.00 мск, к 16.14 мск трансляция еще не началась.