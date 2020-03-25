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«Открытие» объявило о кредитных каникулах для бизнеса

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Корпоративные клиенты банка «Открытие», занятые в пострадавших от коронавируса сегментах экономики, получат отсрочку платежей по кредитам на три месяца, сообщили в компании. Для того чтобы воспользоваться кредитными каникулами, представители малых и средних компаний должны подать заявку.

На поддержку могут рассчитывать туристические агентства, кафе, рестораны и гостиницы, фитнес-центры, салоны красоты, а также предприятия отдыха, развлечений и дополнительного образования. Отсрочка будет действовать с апреля по июнь 2020 г.

Ранее Центробанк рекомендовал банкам ввести послабления для малых и средних предпринимателей (МСП) и граждан, пострадавших от коронавируса – в частности,  реструктурировать кредиты и займы. 20 марта президент банка ВТБ Андрей Костин сказал, что банк разрабатывает пакет мер для клиентов.

Коронавирус в России отмечен у 658 человек, суточный прирост к 25 марта достиг рекордного значения в 163 человека. В Москве диагноз COVID-19 отмечен у 410 человек. 25 марта президент Владимир Путин выступит с обращением к нации по поводу распространения вируса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявлял, что оно начнется в 15.00 мск, к 16.14 мск трансляция еще не началась.

Ранее по теме: Путин выступил с обращением к нации. Главное
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