«Открытие» объявило о кредитных каникулах для бизнеса
Корпоративные клиенты банка «Открытие», занятые в пострадавших от коронавируса сегментах экономики, получат отсрочку платежей по кредитам на три месяца, сообщили в компании. Для того чтобы воспользоваться кредитными каникулами, представители малых и средних компаний должны подать заявку.
На поддержку могут рассчитывать туристические агентства, кафе, рестораны и гостиницы, фитнес-центры, салоны красоты, а также предприятия отдыха, развлечений и дополнительного образования. Отсрочка будет действовать с апреля по июнь 2020 г.
Коронавирус в России отмечен у 658 человек, суточный прирост к 25 марта достиг рекордного значения в 163 человека. В Москве диагноз COVID-19 отмечен у 410 человек. 25 марта президент Владимир Путин выступит с обращением к нации по поводу распространения вируса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявлял, что оно начнется в 15.00 мск, к 16.14 мск трансляция еще не началась.