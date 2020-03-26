Российские врачи готовятся к взрывному распространению коронавируса

По его словам, российская медицина готовится «к взрывному развитию по типу ядерной реакции» ситуации с распространением заболевания. «В начале мы видели арифметическое добавление заболевших. А сейчас уже геометрическое, потому что за последние сутки заболеваемость увеличилась практически в три раза», – сказал Малышев. Он добавил, что во всех регионах сейчас готовятся к работе новые стационары и места для заболевших, оборудованные по последним требованиям.