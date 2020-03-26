Российские врачи готовятся к взрывному распространению коронавируса
Российские врачи и медицинские власти готовятся к быстрому скачкообразному росту заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Николай Малышев в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По его словам, российская медицина готовится «к взрывному развитию по типу ядерной реакции» ситуации с распространением заболевания. «В начале мы видели арифметическое добавление заболевших. А сейчас уже геометрическое, потому что за последние сутки заболеваемость увеличилась практически в три раза», – сказал Малышев. Он добавил, что во всех регионах сейчас готовятся к работе новые стационары и места для заболевших, оборудованные по последним требованиям.
По словам врача, который 25 лет проработал главным специалистом по инфекционным болезням департамента здравоохранения Москвы, в ситуации взрывного роста заболеваемости приоритет в госпитализации будет отдаваться пациентам из групп риска, а медицинскую помощь в стационарах – получать те, кто в ней действительно нуждается. «Огромное количество будет заболевать. Поэтому сейчас идет разговор о том, что врачи могут ставить диагноз дистанционно при помощи IT-технологий», – сказал Малышев.
По данным на 25 марта в России было выявлено за сутки 163 новых случая заболевания, в том числе 120 – в Москве. Случаи COVID-19 зарегистрированы в 55 регионах страны, всего заболели 658 человек, 29 человек выздоровели.