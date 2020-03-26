Школы и детские сады не будут работать на следующей неделе
Школы, детские сады и другие учебные заведения не будут работать на следующей неделе, объявленной выходной, передает «РИА Новости» со ссылкой на заявление замминистра просвещения Дмитрия Глушко.
По его словам, организации не будут работать согласно соответствующему указу президента Владимира Путина.
25 марта глава государства подписал указ, в соответствии с которым следующая неделя (с 30 марта по 5 апреля) будет нерабочей с сохранением зарплат. По мнению Путина, длинные выходные помогут снизить распространение коронавируса в России.
По данным оперативного штаба, в России всего выявлено 840 случаев заболевания коронавирусом нового типа. Прирост за последние сутки составил 182 человека. Больше всего заразившихся выявлено в Москве – 546.