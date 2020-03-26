В Магнитогорске в жилом доме произошел взрыв
В Магнитогорске в жилом пятиэтажном доме произошел взрыв, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Взрыв газа произошел в квартире на втором этаже, после пожар возник в четырех квартирах на втором и третьем этажах. Ему был присвоен третий ранг сложности, уточнил источник.
По его информации, два человека погибли. Их тела обнаружены на месте ЧП. Еще 11 человек сотрудники МЧС вывели из дома.
Информацию о двух погибших РБК подтвердили в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России.
31 декабря 2018 г. в Магнитогорске из-за взрыва обрушился один из подъездов многоэтажного жилого дома на проспекте Карла Маркса. Тогда жертвами взрыва стали 39 человек. Позже российские власти признали причиной взрыва газ. Версия теракта не доказана, говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.