На Кубе умер россиянин с коронавирусом
На Кубе скончался 45-летний россиянин, ранее госпитализированный в критическом состоянии из-за заражения коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав республики.
О госпитализации 45-летнего россиянина стало известно 23 марта. Кубинский Минздрав тогда сообщил, что мужчина 12 марта прилетел в республику из Франции, а 20 марта у него появились первый симптомы.
Всего на Кубе зарегистрировано 67 случаев заболевания, среди пациентов — еще двое россиян. Об одной гражданке России, заболевшей коронавирусом, стало известно только 26 марта. Ей 48 лет, она прилетела на Кубу 12 марта из Франции. Ранее коронавирус выявили у 60-летней россиянки, прилетевшей в страну 15 марта из Доминиканской республики.
По данным американского Университета Джона Хопкинса, который отслеживает подтвержденные случаи заболевания COVID-19 по всему миру, на Кубе коронавирусом нового типа заразились всего 57 человек, один из них вылечился. Всего в мире уже более 492 000 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.