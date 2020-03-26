На Кубе умер россиянин с коронавирусом

Всего на Кубе зарегистрировано 67 случаев заболевания, среди пациентов — еще двое россиян. Об одной гражданке России, заболевшей коронавирусом, стало известно только 26 марта. Ей 48 лет, она прилетела на Кубу 12 марта из Франции. Ранее коронавирус выявили у 60-летней россиянки, прилетевшей в страну 15 марта из Доминиканской республики.