Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 500 000
В мире уже более 510 000 человек заразились коронавирусом нового типа, свидетельствуют данные американского Института Джона Хопкинса, который отслеживает подтвержденные случаи заболевания по всему миру. Заболевание зафиксировано в 175 странах. Почти 23 000 инфицированных скончались, выздоровели свыше 120 000.
Наибольшее число заболевших в Китае (81 782 человека), в Италии (80 539), США (75 233), Испании (56 197), Германии (43 646), Иране (29 406) и Франции (25 624).
У Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) представлены иные сведения. По данным ВОЗ, в мире насчитывается 416 686 случаев заражения коронавирусом в 196 странах. Из них более 18 500 случаев с летальным исходом.
В России заболевание COVID-19, вызванное коронавирусом нового типа, выявлено у 840 человек в 56 регионах страны, по данным оперативного штаба. За последние сутки было зафиксировано 182 случая – это рекордный для России суточный прирост инфицированных.