Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 500 000

В мире уже более 510 000 человек заразились коронавирусом нового типа, свидетельствуют данные американского Института Джона Хопкинса, который отслеживает подтвержденные случаи заболевания по всему миру. Заболевание зафиксировано в 175 странах. Почти 23 000 инфицированных скончались, выздоровели свыше 120 000.