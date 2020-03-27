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ВОЗ выпустила рекомендации для тех, кто сидит дома из-за коронавируса

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила рекомендации для тех, кто вынужден оставаться дома из-за рисков распространения коронавируса нового типа. По данным ВОЗ, во время самоизоляции нужно больше двигаться, избегать сидения на одном месте и правильно питаться.

Для поддержания активной физической формы и сокращения сидячего образа жизни ВОЗ предлагает:

  • Делать короткие активные перерывы в течение дня (разминки, танцы, игры с детьми и выполнение домашних обязанностей).

  • Использовать онлайн-ресурсы с комплексами физических упражнений.

  • Ходить.

  • Сидеть не больше 30 минут подряд.

  • Расслабляться с помощью дыхательных упражнений.

  • Правильно питаться и следить за водным балансом.

По данным оперативного штаба на 26 марта, в России коронавирус подтвержден у 658 человек. Больше всего заболевших в Москве – 546. Кроме Москвы среди российских регионов лидерами по заболеваемости являются Подмосковье (41 случай) и Санкт-Петербург (21 случай). 29 человек выздоровели.

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