ВОЗ выпустила рекомендации для тех, кто сидит дома из-за коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила рекомендации для тех, кто вынужден оставаться дома из-за рисков распространения коронавируса нового типа. По данным ВОЗ, во время самоизоляции нужно больше двигаться, избегать сидения на одном месте и правильно питаться.



Для поддержания активной физической формы и сокращения сидячего образа жизни ВОЗ предлагает: