Bloomberg: мэрия Москвы всерьез обсуждает идею закрытия города

В то же время «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщило, что российское правительство на фоне ситуации с коронавирусом рассматривает возможность в целом ограничить передвижение по всей России, остановить авиа- и железнодорожные пассажирские перевозки. Это подтвердили собеседники РБК и «Интерфакса». Пресс-служба правительства информацию не подтвердила, но и не опровергла.