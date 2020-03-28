Bloomberg: мэрия Москвы всерьез обсуждает идею закрытия города
Власти Москвы всерьез рассматривают возможность закрытия города, сообщает Bloomberg со ссылкой на четырех человек, знающих о том, что такие дискуссии ведутся. Представитель правительства Москвы отказался комментировать агентству эту информацию. Ранее власти неоднократно опровергали сообщения о возможном закрытии Москвы на карантин.
Президент Владимир Путин позволил мэру столицы Сергею Собянину занять центральное место в борьбе за ужесточение мер против коронавируса, пишет Bloomberg. «Они (Путин и Собянин. — Ред.) играют в хорошего и плохого полицейского, – сказал агентству гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. – Путин раздает "вкусности", а Собянин отвечает за принятие непопулярных мер».
В то же время «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщило, что российское правительство на фоне ситуации с коронавирусом рассматривает возможность в целом ограничить передвижение по всей России, остановить авиа- и железнодорожные пассажирские перевозки. Это подтвердили собеседники РБК и «Интерфакса». Пресс-служба правительства информацию не подтвердила, но и не опровергла.
В России, согласно данным на 28 марта, выявлены 1264 заболевших, больше всего в Москве – 817 человек. Пять пациентов скончались (четверо в Москве и один в Оренбурге).
Во всем мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, на момент публикации было более 512 700 заболевших коронавирусом в 201 стране. Скончались 23 495 человек.