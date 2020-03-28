В Санкт-Петербурге умер пациент с коронавирусом

На данный момент оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России подтвердил четыре случая смерти от коронавируса (все в Москве). Утром власти Оренбургской области сообщили, что в столице региона скончался пациент с коронавирусной инфекцией, однако окончательная причина смерти будет установлена только после вскрытия.