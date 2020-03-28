В Санкт-Петербурге умер пациент с коронавирусом
В инфекционной больнице им. С. П. Боткина в Санкт-Петербурге умер пациент с коронавирусом, сообщил журналистам губернатор города Александр Беглов. «Сегодня мы потеряли одного человека в больнице Боткина, причина смерти определена будет после вскрытия», – приводит его слова ТАСС.
В России, по данным на 28 марта, выявлены 1264 заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 228 человек. Больше всего заболевших в Москве и Московской области – 817 и 85 соответственно. Петербург занимает третье место по числу инфицированных (37).
На данный момент оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России подтвердил четыре случая смерти от коронавируса (все в Москве). Утром власти Оренбургской области сообщили, что в столице региона скончался пациент с коронавирусной инфекцией, однако окончательная причина смерти будет установлена только после вскрытия.