В Москве умер пятый пациент с коронавирусом

Оперативный штаб ранее подтвердил четыре случая смерти от коронавируса (все в Москве). Утром власти Оренбургской области сообщили, что в столице региона скончался пациент с коронавирусной инфекцией, однако окончательная причина смерти будет установлена только после вскрытия. Аналогичная ситуация в Санкт-Петербурге – там тоже скончался пациент с коронавирусом, но причина смерти еще не названа.