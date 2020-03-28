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В Москве умер пятый пациент с коронавирусом

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В Москве умерла 69-летняя пациентка с коронавирусом, сообщил оперативный штаб. У нее была диагностирована двусторонняя пневмония, женщину положили в реанимацию, но врачам не удалось ее спасти.

Умершая работала преподавателем в вузе, отметил штаб. Другие подробности не приводятся. Отмечается, что помимо коронавируса пациентка страдала кардиосклерозом, атеросклерозом II степени и хроническим пиелонефритом.

В России, по данным на 28 марта, выявлены 1264 заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 228 человек. Больше всего инфицированных в Москве – 817.

Оперативный штаб ранее подтвердил четыре случая смерти от коронавируса (все в Москве). Утром власти Оренбургской области сообщили, что в столице региона скончался пациент с коронавирусной инфекцией, однако окончательная причина смерти будет установлена только после вскрытия. Аналогичная ситуация в Санкт-Петербурге – там тоже скончался пациент с коронавирусом, но причина смерти еще не названа.

Ранее по теме: В России за сутки выявлено 228 больных коронавирусом

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