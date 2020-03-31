Мосгордума определила размер штрафов за нарушение самоизоляции
Депутаты Московской городской думы внесли законопроект, устанавливающий штрафы за нарушение режима самоизоляции. Жителей Москвы, вышедших из дома в нарушение ограничений, предлагают оштрафовать на 4000 руб., а если они выехали в город на транспорте – на 5000 руб. Штраф за повторное нарушение также составляет 5000 руб., указали авторы проекта.
Законопроект будет рассмотрен 1 апреля на внеочередном заседании Мосгордумы, передает «Интерфакс» слова председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова. Само заседание пройдет в обычном режиме, а не в дистанционном. В среду, вместе с поправками о штрафах, планируется принять и изменения, которые позволят Мосгордуме собираться по видеосвязи.
Депутаты планируют ввести ответственность и для кафе, ресторанов и предприятий, которые открыты для посетителей несмотря на запреты. Должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 30 000 до 40 000 руб., а юридические лица – от 200 000 до 300 000 руб. Штраф может быть увеличен до 500 000 руб., если заведение продолжит работу с посетителями.
С 30 апреля в Москве действует режим самоизоляции. Жителям разрешается выходить на улицу разрешено только для того, чтобы пойти на работу, купить еду или лекарства, выкинуть мусор, обратиться за медицинской помощью или выгулять животных. Позднее в Москве будут введена система пропусков: выходить на улицу можно будет только с ними. По информации «Коммерсанта» со ссылкой на служебную презентацию, в городе будут действовать два вида пропусков – удостоверения для госслужащих и членов парламента и одноразовые QR-коды для остальных граждан.
Коронавирус в России диагностирован у 2337 человек, за сутки врачи обнаружили 500 новых случаев, сообщили в оперативном штабе 31 марта. В Москве было отмечено 1613 случая заражения. От коронавируса в стране погибли 17 человек.