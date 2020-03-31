Мосгордума определила размер штрафов за нарушение самоизоляции

С 30 апреля в Москве действует режим самоизоляции. Жителям разрешается выходить на улицу разрешено только для того, чтобы пойти на работу, купить еду или лекарства, выкинуть мусор, обратиться за медицинской помощью или выгулять животных. Позднее в Москве будут введена система пропусков: выходить на улицу можно будет только с ними. По информации «Коммерсанта» со ссылкой на служебную презентацию, в городе будут действовать два вида пропусков – удостоверения для госслужащих и членов парламента и одноразовые QR-коды для остальных граждан.