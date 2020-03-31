«Коммерсантъ» узнал подробности системы контроля карантина в Москве

Из презентации следует, что всех находящихся на карантине москвичей могут разделить на несколько групп. Передвигаться по Москве без ограничений могут разрешить только обладателям «заданных групп удостоверений», в которые входят силовые ведомства, мэрия, обе палаты парламента и правительство. «Работающие» горожане смогут без ограничений перемещаться из дома в офис. Но чтобы выйти из дома в магазин за продуктами или вынести мусор, а также чтобы поехать в поликлинику, в суд или еще куда-либо «по семейным обстоятельствам» в городе и за его пределами, нужно будет подать «заявку в заранее заданный адрес назначения», пишет «Коммерсантъ».