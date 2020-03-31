«Коммерсантъ» узнал подробности системы контроля карантина в Москве
Москвичам на карантине придется получать на сайте мэрии специальный QR-код для каждого выхода из дома, говорится в служебных презентациях столичной мэрии, с которой ознакомился «Коммерсантъ». Подлинность документа газете подтвердили два источника в правительстве Москвы, отметив, что текст может быть не финальной версией готовящихся мер.
Из презентации следует, что всех находящихся на карантине москвичей могут разделить на несколько групп. Передвигаться по Москве без ограничений могут разрешить только обладателям «заданных групп удостоверений», в которые входят силовые ведомства, мэрия, обе палаты парламента и правительство. «Работающие» горожане смогут без ограничений перемещаться из дома в офис. Но чтобы выйти из дома в магазин за продуктами или вынести мусор, а также чтобы поехать в поликлинику, в суд или еще куда-либо «по семейным обстоятельствам» в городе и за его пределами, нужно будет подать «заявку в заранее заданный адрес назначения», пишет «Коммерсантъ».
Всех, кроме обладателей удостоверений, власти могут обязать зарегистрироваться на сайте правительства Москвы и прописать в личном кабинете фактическое место проживания, выбрать «домашний район» и загрузить свою фотографию. Заявки можно будет оставлять в этом кабинете. После проверки заявки на ресурсах московского департамента информационных технологий (ДИТ) желающему выйти на улицу выдадут одноразовый QR-код, и только после этого можно будет покидать свой дом. Для работников будут выдавать постоянный QR-код для поездок в офис. Для этого работодатели должны подать списки сотрудников, которые будут проверять в ДИТ, экономическом блоке московского правительства, его главном контрольном управлении и Федеральной налоговой службе.
Если у вышедшего на улицу человека нет нужного QR-кода, полицейские могут его оштрафовать или доставить домой, говорится в служебных презентациях. Кроме патрульных полицейских и росгвардейцев для контроля перемещения москвичей на карантине могут также использовать данные биллинга сотовых операторов, камеры в подъездах, на улице и в транспорте и данные банковских транзакций. При этом штрафы могут выписываться и автоматически.
Об использовании QR-кодов в качестве пропусков для выхода из дома в Москве ранее сообщала «Медуза» со ссылкой на источник, близкий к московскому оперативному штабу по борьбе с коронавирусом. Мэр Москвы Сергей Собянин говорил 29 марта, что в ближайшие дни «после проведения технических и организационных мероприятий» выходить на улицу можно будет «при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы».