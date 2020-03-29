«Медуза»: мэрия Москвы будет контролировать передвижение горожан с помощью QR-кодов
Жителям Москвы выдадут QR-коды, которые станут пропусками для выхода из дома, рассказал «Медузе» источник, близкий к московскому оперативному штабу по борьбе с коронавирусом. Для их получения москвичи должны будут официально зарегистрироваться на сайте мэра города и сообщить о своем фактическом месте жительства. Эти QR-коды нужно будет предъявлять по требованию полиции.
В особом порядке мэрия также будет выдавать спецпропуска, которые позволят передвигаться по городу без ограничений, отмечает издание. По его информации, сейчас такие пропуска есть только у медиков, кто их еще получит, неизвестно.
«Ведомости» запросили комментарий мэрии Москвы.
Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта объявил о введении в городе всеобщего режима самоизоляции из-за коронавируса. По его словам, в ближайшие дни «после проведения технических и организационных мероприятий» выходить на улицу можно будет «при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы».
Спецпропуска, их вид и порядок выдачи будут определены отдельным актом правительства Москвы, пояснили в оперативном штабе. До его публикации пропуска для передвижения по городу не требуются. Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова сказала РБК, что в ближайшие дни власти города дополнительно пропишут, как будет осуществляться порядок контроля и как будут пресекаться нарушения режима самоизоляции.