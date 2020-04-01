В Татарстане ввели систему пропусков по СМС для выхода из дома

Для получения пропуска нужно отправить бесплатное СМС-сообщение на номер 2590 со словом «РЕГИСТРАЦИЯ» и указать свои фамилию, имя, отчество, серию и номер паспорта, а также адрес фактического места проживания. В ответ пользователю придет код регистрации, который нужно отправить на тот же номер со словом «ЦЕЛЬ» и, соответственно, указать цель выхода из дома. После этого на телефон придет код со сроком действия пропуска, говорится в документе.