В Татарстане ввели систему пропусков по СМС для выхода из дома
Правительство Татарстана утвердило регламент получения спецпропусков для выхода их дома во время режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в постановлении правительства республики.
Для получения пропуска нужно отправить бесплатное СМС-сообщение на номер 2590 со словом «РЕГИСТРАЦИЯ» и указать свои фамилию, имя, отчество, серию и номер паспорта, а также адрес фактического места проживания. В ответ пользователю придет код регистрации, который нужно отправить на тот же номер со словом «ЦЕЛЬ» и, соответственно, указать цель выхода из дома. После этого на телефон придет код со сроком действия пропуска, говорится в документе.
Уточняется, что спецпропуска нужны для посещения суда, больницы, банка, поездки на дачу, а также чтобы отвести детей в школу или детский сад. Для покупки продуктов в ближайшем магазине, выгула домашних животных, выноса мусора или обращения за экстренной медпомощью такие пропуска не понадобятся.
Ранее сообщалось, что жителям Москвы на карантине придется получать на сайте мэрии специальный QR-код для каждого выхода из дома. Об этом писал «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию системы.